تجديد حبس المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بالجيزة 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بالجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما قررت في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه شاب تعرض لاعتداء خلال مشاجرة، مما أسفر عن مقتله.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.