بريطانيا تعلن تمويلا بـ49 مليون جنيه استرلينى للمشروعات الخضراء فى أفريقيا

وكشف وزير التنمية وشؤون إفريقيا ببريطانيا أندرو ميتشل عن التمويل الجديد خلال زيارته إلى كينيا ليتزامن مع بدء أعمال "قمة إفريقيا للمناخ" اليوم في نيروبي، بحسب صحيفة "ديلي نيشن" الكينية.

وسيلعب التمويل البريطاني الجديد دورا في توفير فرص عمل وتوسيع الاقتصادات وتحسين حياة النساء والمزارعين والمجتمعات التي تأثرت جراء أزمة المناخ العالمية.

وتأتي المخصصات المالية البريطانية الجديدة في أعقاب تعهد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بالاستثمار الصادق في إفريقيا عندما زار كينيا في ديسمبر 2022، إلى جانب التزامات مؤتمر الأطراف COP26، مما يدل على قوة وقدرة الشراكات بين المملكة المتحدة وإفريقيا.

وتنطلق، الاثنين، من العاصمة الكينية نيروبى، قمة المناخ في إفريقيا، في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر، والتي تهدف إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به، على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا.

وعلى رأس اللحضور تشارك مصر فى القمة، كما أنه من المقرر أن يشارك بالقمة زعماء أفارقة إلى جانب زعماء دول أخرى، كما سيشارك المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري.

وتبحث القمة، التي دعا إليها الرئيس الكيني ويليام روتو وتنظمها الحكومة الكينية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي- الالتزامات والتعهدات والنتائج ذات الصلة بالمناخ والتحديات القائمة والجهود التى تبذلها الدول فى هذا الصدد.

وتوفر قمة المناخ في إفريقيا فرصة للقادة الأفارقة لإصدار "إعلان نيروبي" للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ، ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها.