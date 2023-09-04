انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ بالقليوبية للصيانة.. اعرف الأماكن المتضررة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه اليوم الاثنين من منطقة الإدارة التعليمية وحتى منطقة مجمع المدارس بمدينة طوخ، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة 11 صباحاً اليوم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع يأتي لعمل صيانة بالخط الرئيسي بالمنطقة، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، كما أهابت الشركة المواطنين عدم استعمال المياه فور عودتها لوجود نسبة عكارة بها.

وفي وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حصول محطة مياه سرياقوس المرشحة على شهادة T.S.M العالمية في مجال إدارة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب، مشيراً إلى أن المحطة تعمل بنظام ديناساند بطاقة تصميمية للمحطة 145 ألف م3/يوم وتخدم حوالى 200 ألف نسمة بمدينة الخانكة والقرى التابعة لها.

‏‎وأكد رئيس شركة مياه القليوبية، أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات فى مجال التشغيل والصيانة والموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنية والجودة والمعامل واعتمادها من لجنة التفتيش.