اليوم السابع
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الإثنين، 04 سبتمبر 2023 01:18 م
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المشدد 7 سنوات لنقاش بتهمة ضرب أفضى لموت صديقة بسبب شاشة تليفزيون بالإسكندرية

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:58 م
المشدد 7 سنوات لنقاش بتهمة ضرب أفضى لموت صديقة بسبب شاشة تليفزيون بالإسكندرية محكمة- أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار أشرف كامل أبو زينة، والمستشار أحمد محمود إبراهيم، وسكرتير المحكمة عادل عزت ، بمعاقبة المتهم " ي.ش.م" نقاش بالسجن المشدد 7 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بضرب أفضي الي موت .

تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 6729 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة كرموز ، بالعثور علي جثة المجني عليه " م.ع.م" بالقرب من السكة الحديد دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز ،انه علي اثر بلاغ بالعثور علي جثة المجني عليه " م.ع.م" وينبعث منها رائحه كريهه بالقرب من السكة الحديد ، وعلي انتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ، وتبين العثور علي عدد 2 جوال بلاستيكي بفحصهما تبين أن بداخلهما جثمان المجني عليه بحالة تحلل ،وبتكثيف التحريات توصلت الي قيام المتهم " ي.ش.م" نقاش بارتكاب الواقعة ،حيث أن المتهم كان يقطن رفقة المجني عليه بمسكنه ،وانهما قاما بشراء شاشة تلفزيون وجهاز كمبيوتر مشاركة بينهما ، ولمرور المتهم بضائقة مالية توجة لمسكن المجني عليه ، عارضا عليه بيع تلك المنقولات إلا أن المجني عليه رفض ،فهم المتهم بنزع الشاشة من مكانها واعترضه المجني عليه ، فدفعه المتهم بيده في صدره ثم دفعه بكلتا يديه فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة ،واستولي المتهم علي المنقولات وغادر محل الواقعة ،وبعد أن أيقن وفاة المجني عليه ، توجه للمسكن مرة أخري وقام بالتخلص من الجثمان ووضعه باجواله والقاءه بمكان العثور عليه ، واضاف المتهم أنه كان قاصدا التعدي عليه بالضرب دون اتجاه نيته الي إزهاق روحه ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.


 


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عقوبة الضرب أفضي لموت

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