اليوم السابع
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المستشار الألمانى ينشر صورة صادمة لوجهه.. ويعلق: "أتطلع إلى الميمات"

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:41 م
المستشار الألمانى ينشر صورة صادمة لوجهه.. ويعلق: "أتطلع إلى الميمات" المستشار الألمانى أولاف شولتس
وكالات

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نشر المستشار الألمانى أولاف شولتس اليوم الاثنين، صورة صادمة لوجهه إثر سقوطه أمس خلال ممارسته رياضة الهرولة.

وظهر شولتس في الصورة التي نشرها في صفحته على منصة "X" بعين واحدة، حيث غطى الثانية بعصابة عين سوداء اللون ليبدو كالقراصنة الذين نشاهدهم في الأفلام، وعلق: "إنني أتطلع إلى الميمات. شكرا على التمنيات الطيبة، يبدو أسوأ مما هو عليه!".

 

 

وفي وقت سابق، قال متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن شولتس "سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة، ويعاني رضوضا في الوجه. للأسف اضطر لإلغاء مواعيده المقررة خلال النهار".

وكان يفترض أن يشارك شولتس في اجتماعات سياسية دعما لمرشحي حزبه الاشتراكي الديمقراطي، تحضيرا للانتخابات الإقليمية المقررة في مقاطعة هيسن الشهر المقبل، وغالبا ما يمارس شولتس رياضة الهرولة، وهو يقبل على ذلك منذ سنوات.

وخلال مقابلة صحفية سابق، قال  المستشار الألماني: "أمارس الهرولة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، والأحد أكرس ساعة ونصف ساعة لذلك".

 

 


المستشار الالمانى

المانيا

أولاف شولتس

الحزب الاشتراكى الديمقراطى



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