المحافظات تنهى استعداداتها لبدء العام الدراسى الجديد.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: أبرزها توجيه الرئيس السيسى بتكامل إنشاء مدينة العدالة مع جهود التطوير بمنظومة التقاضى..

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