الغرفة التجارية بالقليوبية: تجهيز معارض "أهلا بالمدارس" لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس النواب، عن إطلاق مبادرة " أهلا بالمدارس "، وذلك من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التى يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة لتسهيل على المواطنين.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، فى بيان صحفى له اليوم، أن المعارض سوف يتم تجهيزها فى مدينة بنها وأيضا فى مدينة شبرا الخيمة، بكافة مستلزمات الدراسية التى يحتاجها الطلاب فى المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائى لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مؤكدا أن خلال أيام سوف سيتم افتتاحها أمام المواطنين، وسوف تكون جاهزة بكافة المستلزمات التى يحتاج إليها الطلاب.

وتابع رئيس الغرفة التجارية، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التى يحتاجها الطالب فى رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.