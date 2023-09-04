السجن المؤبد لـ 3 متهمين لقتلهم شخص بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قرر المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، المستشار مهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفه، حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للأول والثالث بالسجن المؤبد المشدد، عما أسند إليهم في أوراق التحقيقات، والزمتهم المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وجاء في قرار الإحالة الذي أصدره المستشار سعود نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، وتحقيقات المستشار إسلام عبد السميع، رئيس النيابة الكلية وأوراق التحقيقات في القضية رقم 274 لسنة 2023 جنح أول كفرالشيخ، المقيدة برقم 874 لسنة 2023 جنايات كلي كفر الشيخ أنه في يوم 8 يناير الماضي، قتل كل من"ا.ش.ا.ع"،هارب، و"ع.ع.ع.ح"،محبوس، 24 سنة مقيم بمركز الحامول، و"ع.م.ع.ع.ح"،هارب، المجني عليه "ك.م.ا.ا"، بغير إصرار أو ترصد، بأن قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب ننشاكو حديد، بحوزته محدثا إصابته في رأسه الموصوفة بتقرير الصفه التشريحيه، والتي أودت بحياته وذلك حال تواجده المتهمين الأول والثالث برفقته بمسرح الجريمة ، وذلك للشد من أزره وتقوية عضده على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا و أحرزوا سلاح أبيض ( ننشاكو حديد، سكين)، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني وفي غير من الضروره الحرفية والمهنية.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة التي تمت أن المتهم الثاني أقر بقيامه بالتعدي بالضرب علي المجني عليه المتوفى بحديدة كانت بحوزته محدثا إصابته في رأسه، وقام بمحاكاة وتمثيل الجريمة تصويريا، وأرفق بالتحقيقات أسطوانة مدمجة للمتهم بذلك، كما ارفق بأوراق القضية اسطوانه بها لقطات فيديو من كاميرات المراقبة بالمنطقة بمحيط الجريمة، وبعد تداول الجلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق.