الدفاع الروسية: تدمير 4 زوارق أمريكية الصنع تقل قواتا لكييف فى البحر الأسود

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، تدمير أربعة زوارق حربية أمريكية الصنع تقل قوات أوكرانية كانت متجهة نحو منطقة طرخانكوت غرب شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن طائرات البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت أربعة زوارق عسكرية أمريكية الصنع على متنها مجموعات إنزال أوكرانية وذلك في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قد اعترضت أمس الأحد طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم ومقاطعة كورسك.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية كثفت في الفترة الأخيرة هجماتها في محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية ن قواتها الجوية نجحت في تدمير مركز اسناد للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أنه تم استهداف قوات العدو وتدمير معقل لها، وعربات مدرعة.

ونشرت الوزارة ، فيديو لضربة جوية نفذتها مروحيتان هجوميتان استهدفت مركز إسناد للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت الوزارة أن الضربة وجهتها مروحيتان هجوميتان "كا-52" و"مي-35"،مشيرة إلى أنه تم استهداف قوات العدو وتدمير معقل لها، وعربات مدرعة، موضحة أن الضربة تم تنفيذها بصواريخ موجهة وعادية.