الحبس 3 سنوات لسائق صدم فتاة في النزهة بتهمة القتل الخطأ

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنح النزهة بالحبس 3 سنوات لسائق بتهمة القتل الخطأ، بعد أن صدم فتاة "طالبة" أثناء عبورها الطريق في منطقة النزهه وتسبب في حدوث نزيف داخلى لها فارقت الحياة بسببه متأثرة بإصابتها.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طالبة الطريق بمنطقة النزهة صدمتها سيارة ميكروباص مسرعة، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنها فارقت الحياة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة وتم ضبط السائق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق المتهم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنح، التي قضت عليه بالحبس 3 سنوات.