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الجيزة: رفع إشغالات ومخالفات مقاهى بترعة بشتيل بالوراق

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 05:56 م
الجيزة: رفع إشغالات ومخالفات مقاهى بترعة بشتيل بالوراق رفع الإشغالات
كتبت - مرام محمد

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى أحد المواطنين بشأن وجود تعديات على الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي بشارع ترعة بشتيل بجوار مسجد فلفل بحي الوراق وتحدث ضوضاءً بمكبرات الصوت.

وفور ورود الشكوى، دفعت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق حملة للتعامل مع الشكوى، وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات المقاهي ومصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

وكلف المحافظ حي الوراق بالمتابعة الدورية للمقاهي محل الشكوى والتعامل الفوري حيال أي مخالفات.

 

يُذكر أن محافظة الجيزة أغلقت مؤخرا 9 كافيهات ومقاهي شهيرة مخالفة تدار بدون ترخيص وتقوم بإشغال الطريق العام بحي الهرم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إلى جانب رفع أكثر من 2000 حالة إشغال ما بين كراسي وترابيزت وشاشات عرض ومكبرات صوت ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.


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