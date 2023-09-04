"الأوروبى لإعادة الإعمار" يعين جريتشن بيرى مديرا لمنطقة شرق البحر المتوسط

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عين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) جريتشن بيرى مديراً لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، لقيادة عملياته فى الأردن ولبنان والأراضى الفلسطينية، لتخلف فيليب تير وورت.

وتولت بيري منصبها الجديد في الأول من سبتمبر الجاري، حيث رفعت تقاريرها إلى المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED)، وسيكون مقرها في الأردن.

وانضمت بيرى وهى مواطنة أمريكية إلى البنك في عام 2018 كرئيسة لمكتب لبنان، ومقرها في بيروت، حيث أنشأت مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأشرفت على العمليات. منذ عام 2021، عملت مستشارا أول للمدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على الاستعدادات للتوسع المحتمل للبنك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، بالإضافة إلى العمل مع المساهمين الجدد في المنطقة، بما في ذلك الجزائر.

وقالت بيري: "إنه لشرف عظيم أن أتولى هذا الدور في تنفيذ أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شرق البحر الأبيض المتوسط.. أنا سعيد جدًا بالعودة إلى المنطقة وأتطلع إلى البناء على إنجازات أسلافي، ودعم اقتصاد المنطقة والعمل على تنفيذ أجندة البنك الخضراء والمستدامة مع القطاعين العام والخاص."

وقبل انضمامها إلى البنك، شغلت بيري مناصب استراتيجية وتشغيلية في بنوك التنمية المتعددة الأطراف ووزارة الخزانة الأمريكية، وعملت مستشارة لوكالات التنمية الثنائية. عملت على نطاق واسع في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.. وهي تضيف إلى هذا الدور معرفة واسعة بالمنطقة، وخبرة كبيرة في القطاع العام وحوار السياسات، فضلاً عن الخبرة في دعم تنمية القطاع الخاص.

وهي حاصلة على درجة الماجستير في العلاقات الدولية والاقتصاد من كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز ودرجة علمية في العلوم السياسية الدولية من جامعة لويزفيل.

وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في منطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 2012، واستثمر حتى الآن أكثر من 19.2 مليار يورو هناك. ويعمل البنك على تعزيز مرونة الاقتصادات المحلية في المنطقة من خلال مزيج من الاستثمار والمشاركة في السياسات.

ويركز البرنامج على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز الأعمال التجارية الزراعية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المحلية، ودعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير أسواق رأس المال المحلية.

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 36 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. وتعود ملكية البنك إلى 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جعل الاقتصادات في مناطقه قادرة على المنافسة، وشاملة، وذات حكم جيد، وخضراء، ومرنة، ومتكاملة.