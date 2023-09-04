افتتاح 19 مشروعا خدميا بالزقازيق بتكلفة 2 مليار و239 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

الشرقية- إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 19مشروعا بقطاعات (الشباب والرياضة- الأبنية التعليمية- مياه الشرب والصرف الصحي- الطرق والكباري- الإسكان) بمركز ومدينة الزقازيق بتكلفة 2 مليار و239 مليونا و795 ألف جنيه، جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ملاعب بمراكز شباب ( بني عامر وأم الزين والطيبة والغار والزنكلون والزقازيق بحرى والمسلمية) بتكلفة 12مليونا و200 ألف جنيه، لافتا إلى أنه في قطاع الصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة صرف صحي أم الزين (140 ل/ ث - عدد 2 طلمبة 700 ل / ث) وتوسعات محطة معالجة الزقازيق بتكلفة 635 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي أمن وسليم للمواطنين وحفاظا علي البيئة.

أشار المحافظ إلى أنه في قطاع الطرق والكباري تم الإنتهاء من تنفيذ 2 مشروع بتكلفة 1 مليار و570 مليون جنيه شملت أعمال رصف طريق ابو حاكم حتي طريق الأحرار بطول 12كم (تغطية وازدواج ورصف) واستكمال ازدواج طريق الزقازيق / ديرب نجم مرحلة أولي بطول 20 كم، وذلك في اطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

أضاف محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة جيهان عبد الحكيم / س 22 فصل ومبني مخازن التربية والتعليم ومدرسه بيشة قايد / ث 9 فصول بتكلفة 13 مليون جنيه ، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع الإسكان تم الإنتهاء من إحلال وتجديد مبني الحملة الميكانيكية بحي ثان وإستكمال مبني وحدة التضامن الاجتماعي ببردين ورفع كفاءة وتطوير مبني إدارة ووحدة مركز الزقازيق البيطرية وصيانة وترميم وإنشاء ملحق مركز الشرقية للأسنان بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين و595 ألف جنيه.