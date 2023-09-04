اعترفات عامل قتل خادمة في عين شمس: "كان قصدى اعاقبها علشان سرقتنى"

كتب سليم على

أدلى عامل أمام نيابة عين شمس، باعترافات حول اتهامه بقتل خادمة بعد أن تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، قائلا:" كان قصدى اعاقبها علشان سرقتنى .. ومش قاصد اموتها".

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه يوم الواقعة اكتشف غياب متعلقات شخصية من منزله، وبعد بحث طويل اكتشفت أن المجنى عليها هي من سرقتها، فتوجهت لها وتعديت عليها بالضرب حتى فقدت الوعى ، وتوجهنا بها للمستشفى لتفقد حالتها لكنها فارقت الحياة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها فتاة في العقد الثاني من عمرها، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن سبب الواقعة عامل قام بالتعدي على المجني عليها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.