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إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس فى الجيزة.. صور

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 10:43 ص
إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس فى الجيزة.. صور إزالة أعمال بناء مخالف بأبو النمرس
كتبت – مرام محمد

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شن مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة حملات ميدانية متتالية لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات تحت إشراف مبروك عمارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس عن رصد أعمال لبناء سور وصب أرضية خرسانية بالحرانية بدون تصريح لغرض تغطيته بصاج، وعلى الفور تم إزالة البناء المخالف ومصادرة الصاج المتواجد بالمكان.

وتمكنت الحملات من رصد أعمال صب أرضية خرسانية بالمهد وبناء داخل سور قديم بدون تصريح لغرض إنشاء مغسلة، وعلى الفور تم مصادرة مواد البناء بالمكان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكدت محافظة الجيزة تكثيف حملاتها اليومية للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس (1)
إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس

 

إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس (2)
إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس

 

إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس (3)
إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس

 

إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس (4)
إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس

 

إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس (5)
إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس

 

إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس (6)
إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس

الجيزة

أبو النمرس

مخالفات البناء

تعديات على الأراضي الزراعية



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