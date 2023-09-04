أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 4/ 9/ 2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 4-9-2023.

إيقاف التداول على 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الشرقية-إيسترن كومباني، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، اودن للاستثمارات المالية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 693.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.6 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.84%، والعرب على 8.84%، واستحوذت المؤسسات على 33.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 99 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 98.3 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 18910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 22820 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 7914 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3830 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5603 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5508 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سندات كابيتال للتوريق إصدار 2 برنامج 2 شريحة ج يناير 2024 بسعر إغلاق 95.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.39%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.78%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.619 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.03%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.73%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 28.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.33%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 69.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.34%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 10.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.27%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.182 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.21%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.74%.