2805 مدارس فى الإسكندرية تستقبل طلاب وطالبات هذا العام

أنهت مديرية التربية والتعليم فى الاسكندرية، استعدادها لاستقبال طلابها العام الدراسى الجديد 2023/2024 اليوم السبت، للمدارس التى تعمل بنظام الفترتين، والأحد بالمدارس التى تعمل بنظام الفترة الواحدة ، بقيادة الدكتور عربي ابو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية .
وتستعد مديرية التربية والتعليم ،هذا العام بعدد 2805 مدرسة لاستقبال مليون و440 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية والسنوات الدراسية المختلفة ، فى الادارات التعليمية الفرعية ، فضلا عن اتمام الصيانة البسيطة والشاملة فى 96 مدرسة موزعة على الإدارات الفرعية .
ويشهد هذا العام دخول 33 مدرسة جديدة الخدمة لأول مرة السبت ، فضلا عن التعامل مع العجز الموجود فى المعلمين بسده من خلال الاستعانة بمعلمي التطوع والعمل بالاجر، فضلا عن التوزيع العادل للمعلمين على كافة المدارس ، وتوزيع 6 آلاف مقعد جديد على المدارس للطلاب، بالاضافة الى دخول ما يقرب من 95% من المتقدمين للالتحاق برياض الأطفال .
وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعات دورية خلال الفترة الماضية ضمت مديري الإدارات ومسؤول المراحل التعليمية والمنظومة التعليمية، للتأكيد على الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببدء الدراسة.
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