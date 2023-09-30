2805 مدارس فى الإسكندرية تستقبل طلاب وطالبات هذا العام

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أنهت مديرية التربية والتعليم فى الاسكندرية، استعدادها لاستقبال طلابها العام الدراسى الجديد 2023/2024 اليوم السبت، للمدارس التى تعمل بنظام الفترتين، والأحد بالمدارس التى تعمل بنظام الفترة الواحدة ، بقيادة الدكتور عربي ابو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية .

وتستعد مديرية التربية والتعليم ،هذا العام بعدد 2805 مدرسة لاستقبال مليون و440 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية والسنوات الدراسية المختلفة ، فى الادارات التعليمية الفرعية ، فضلا عن اتمام الصيانة البسيطة والشاملة فى 96 مدرسة موزعة على الإدارات الفرعية .

ويشهد هذا العام دخول 33 مدرسة جديدة الخدمة لأول مرة السبت ، فضلا عن التعامل مع العجز الموجود فى المعلمين بسده من خلال الاستعانة بمعلمي التطوع والعمل بالاجر، فضلا عن التوزيع العادل للمعلمين على كافة المدارس ، وتوزيع 6 آلاف مقعد جديد على المدارس للطلاب، بالاضافة الى دخول ما يقرب من 95% من المتقدمين للالتحاق برياض الأطفال .

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعات دورية خلال الفترة الماضية ضمت مديري الإدارات ومسؤول المراحل التعليمية والمنظومة التعليمية، للتأكيد على الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببدء الدراسة.



