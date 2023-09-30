اليوم السابع
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10 سنوات إنجاز.. 198 مشروعا بمياه الشرب والصرف بالقليوبية بتكلفة 9.2 مليار جنيه

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:43 م
10 سنوات إنجاز.. 198 مشروعا بمياه الشرب والصرف بالقليوبية بتكلفة 9.2 مليار جنيه مشروعات مياه شرب- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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خاضت الدولة المصرية العديد من المشروعات القومية الكبرى شملت العديد من القطاعات المختلفة في آن واحد، وكان نصيب محافظة القليوبية نصيبا كبيرا من تلك المشروعات في الكثير من القطاعات، ولعل أبرزها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، من خلال إنشاء العديد من المحطات الكبرى لتحلية مياه الشرب لتقديم كوب ماء نظيف للمواطنين، وكذلك تغطية قرى ومراكز المحافظة بالصرف الصحي، وقريبا الانتهاء منها بالكامل.

مشروعات المرافق والبنية التحتية بمحافظة القليوبية كان لها نصيب كبير جدا، حيث شهدت المحافظة الانتهاء من تنفيذ العديد والعديد من المشروعات، ولعل قطاع مياه الشرب بالمحافظة شهد على مدار 10 سنوات مضت وحتي الأن تنفيذ 30 مشروع محطات مياه شرب بتكلفة 1.3 مليار جنيها، وذلك بهدف زيادة حصة مياه الشرب للفرد والوصول إلى الحياة الطبيعية، كما يجري الأن تنفيذ 4 محطات لمياه الشرب بتكلفة إجمالية بلغت 639 مليون جنيها.

أما قطاع الصرف الصحي بالمحافظة، لفلم يقل اهتماما وعددا بالمشروعات عن قطاع مياه الشرب حيث أنه تم تنفيذ 120 مشروع صرف صحي بتكلفة 4.5 مليار جنيها، كما أنه يجري تنفيذ 44 مشروع صرف صحي بتكلفة 2.8 مليار جنيها، حيث نتج عن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء منها الوصول بنسبة القرى المخدومة بالصرف الصحي بالمحافظة إلى 75%، بعدما كانت 27% فقط قبل 2014.

كما أنه بنهاية العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها تصل نسبة القرى المخدومة بالصرف الصحي بالمحافظة إلى 94%.

 


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