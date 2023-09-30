وصول أولى رحلات مصر للطيران من طوكيو إلى القاهرة واستقبالها بتقليد رش المياه

كتب محمود عبد الغني

وصلت اليوم السبت، أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار ناريتا بطوكيو باليابان من طراز دريم لاينر B787 -9 وعلى متنها 147 راكبا، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المعروف لاستقبال اولى الرحلات القادمة من الخطوط الجديدة.

وكان في استقبال ركاب الطائرة السفير الياباني بالقاهرة هيروشي اوكا وزوجته، ورافقه الطيار محمد عليان نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وكان على متن الطائرة الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الأثار سابقاً.

وقام فريق من مصرللطيران بتقديم عدد من الهدايا التذكارية والورود لركاب الرحلة إحتفالًا بوصول أولى رحلات مصرللطيران من اليابان إلي مصر.

يذكر أن رحلة الذهاب من القاهرة إلى مطار ناريتا غادرت مساء الخميس الماضي وكان في وداعها وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي والسفير الياباني ومجموعة من قيادات الطيران المدني.