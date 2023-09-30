وسائل إعلام: زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب منطقة بودروم بمدينة موغلا التركية

وكالات

قالت صحيفة "تركيا الآن"، إن زلزالا بقوة 4.1 درجة ضرب منطقة بودروم في مدينة موغلا التركية.

وبحسب ما أفادت به إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فإن الزلزال حدث في الساعة 12:38 بتوقيت تركيا وبلغ عمقه 6.28 كيلومتر.

يذكر أن زلزالان ضربا جنوب تركيا، يوم 6 فبراير 2023. وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب، امتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية، ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.

وبعد مرور تسع ساعات على ذلك وقع زلزال آخر بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة إيكين أوزو بالقربِ من مدينة مرعش.

بلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا حسب تقديرات أولية أكثر من 51000 قتيلاً و 120000 مصابًا، وخلّفا أضرارًا مادية جسيمة في كِلا البلدين.