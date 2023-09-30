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وزيرة التعاون الدولي: تمت ترجمة المبادرات الرئاسية إلى شراكات وطنية

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:25 م
وزيرة التعاون الدولي: تمت ترجمة المبادرات الرئاسية إلى شراكات وطنية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون الدولي له عدة مبادئ ومعايير دولية وتنفذها الدولة المصرية، وأهم ركائزها ضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية، بالإضافة لتحقيق مبادئ الشراكة الشاملة، لافتة إلى أنه يتم قياس فاعلية التمويلات من خلال مقاييس شفافة ونزيهة.
 
وأوضحت «المشاط» خلال كلمتها في الجلسة الثانية من مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، أن ترجمة المبادرات الرئاسية إلى شراكات وطنية بدأ منذ إعلان الرئيس السيسي عام 2015 في شرم الشيخ العديد من المشروعات التي ساعدت على صياغة العديد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة في مختلف مجالات المجتمع والبيئة ومبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة.
 
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الوزارة تعيد صياغة الاستراتيجات القطرية التي تحدد علاقة مصر بالشركاء بعد إقرارها من مجلس الوزراء، وتحدد علاقة مصر مع المؤسسات في شكل واضح.

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