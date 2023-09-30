وزيرة التعاون الدولى تستعرض جهود الوزارة في دعم المشروعات التنموية

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي جهود الوزارة خلال السنوات الماضية في منظومة التعاون الدولي بما يعود بالنفع على المواطن، متابعة: "أكبر منظمة الأمم المتحدة.. ونعمل على الربط في إطار العلاقات الثنائية. والجهات المستفيدة من البرامج المختلفة للتعاون الدولي تشمل الوزارات والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع المدني من خلال تعزيز الإدارة للدبلوماسية الاقتصادية وفق مبادئ حاكمة.. معايير دولية مهمة جدا.. تنفيذ المعايير على أولوياتها ضمان اتساق المشروعات التنموية.. الملكية الوطنية من خلال التقييم الدولي لدور التعاون الدولي فيها.. ومصدر متصدرة بشكل كبير من خلال الشراكة الشاملة والعلاقات مع المؤسسات المختلفة".

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في جلسة "الاقتصاد"، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المجتمع المدني موجود.. وهنالك تداخلات كبيرة والتركيز على نتائج التمويلات من خلال الشفافية والمسئولية المتبادلة لأن كل ما نقوم به من شراكات دولية من خلال الشريك التنموي.. ونتعامل مع الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات المختلفة مثل مباردة "حياة كريمة".. ومبادرة 100 مليون صحة.. ونعقد جلسات تشاورية مع القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مؤسسات التمويل الدولية.. يتم إقرارها من مجلس الوزراء ويتم التوافق عليها وإصدارها".

وتابع الوزيرة: "المشروعات التنموية بين مصر وشركاء التنمية.. الاستثمار في رأس الأمن البشري والاستثمار في البنية التحتية مثل برنامج "تكافل وكرامة".. برنامج "فرصة".. تعزيز الإنتاجية والتوظيف من خلال صغار المزارعين.. البنوك مثل بنك التنمية الصناعي والبنوك الوسيطة.. منظمة العمل الدولية تتعامل معنا بشكل كبير.. وهناك تعاون في مبادرة حياة كريمة 400 نشاط مليون و400 ألف مصري في محافظات عديدة.. وهناك برنامج طموح لتمويل مشروعات تنمية سيناء وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال".