وداعا للطوابير.. اعرف كيفية تسديد مخالفات المرور بالبطاقة الإئتمانية

كتب أحمد إسماعيل

يخشى معظم أصحاب السيارات الذهاب إلى وحدات المرور لإستخراج شهادات المخالفات لما يعانيه من مشقة وزحام أمام شبابيك المواظفين بوحدات المرور.

وللتسهيل على المواطنين ومساعدتهم على انهاء هذه المشقة ، أعلنت النيابة العامة، عن عدد من الخدمات الإلكترونية لمساعدة المواطنين إلكترونيًا منعا للتكدس والزحام، نشرت النيابة على الصفحة الرسمية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث حددت إدارة التحول الرقمي لانفاذ القانون بمركز معلومات النيابة العامة، خطوات دليل المستخدم لخدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية.

8 خطوات تسهل عليك سداد مخالفات المرور بالبطاقة الإئتمانية

ذكرت الإدارة علي موقعها الخطوات:

1- قم بالدخول علي الموقع الرسمي للنيابة العامة، www.ppo.gov.eg سيظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة.

2- قم بالضغط علي "خدمات المرور"، ستظهر لك خدمات نيابات المرور الالكترونية.

3-خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الإئتمان البنكية، أو بطاقة ميزة.

4-تضغط علي زر الدفع واستمرار .

5-أكتب بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها .

6- اضغط على" إرسال الطلب" و ستظهر لك تفاصيل السداد.

7- ستظهر لك رسالة للتأكيد علي الدفع الالكتروني تنص علي الآتي: "سوف يتم تحويلك إلي صفحة الدفع الإلكتروني هل أنت موافق"، في حالة اختياره، اضغط علي "موافق"، اختر وسيلة الدفع المناسبة لكم من الوسيلتين الموضحتين، وقم بالضغط علي "استمرار".

8-اكتب تفاصيل البطاقة االئتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها ستظهر لك خانات بها قيمة المبلغ والبطاقة.