مصطفى مدبولى: مصر كانت موصومة بفيرس c.. وخلال أيام نعلن خلوها من المرض

كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كان لا بد من الفكر غير التقليدي بالمبادرات "المرأة والطفل وفيروس سى"، ومصر كانت موصومة بنسب الإصابة بفيروس في وخلال أيام قليلة ستعلن مصر خالية من فيروس سى.

موضوع الرعاية الاجتماعية اهتمت به الدولة وانفق أكثر من 203 مليار وبدأنا برنامج تكافل وكرامة وتجاوزنا 5 ملايين اسرة ونتكلم دلوقتى في 31 مليار وكان لازم العدد يتضاعف إجمالي االنفاق الحكومى على الدعم والمنح بلغ 443 مليار جنيه في موازنةى السنة اللى فاتت الدولة المصرية تحملت لما كانت تكلفة رغيف الخبز 48 قرش والنهاردة جنيه الدولة تحملت فارق التكلفة، مع تطوير مكاتب التموين والمجمعات والمنافذ.