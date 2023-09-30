اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة التفجيرين الإرهابيَّين في باكستان

السبت، 30 سبتمبر 2023 12:00 ص
مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة التفجيرين الإرهابيَّين في باكستان مجلس حكماء المسلمين
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أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بشدة التفجيرين الإرهابيَّين اللذين وقعا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفرَا عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد مجلس حكماء المسلمين- في بيان، الجمعة، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الأديان والشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، التي تجرم الاعتداء على المدنيين الأبرياء ودور العبادة، داعيًا إلى ضرورة التصدي بقوة لهذا الإرهاب الأسود واجتثاثه من جذوره.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص تعازيه لدولة باكستان؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا ولأهالي وذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 


مجلس حكماء المسلمين

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