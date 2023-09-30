مترو أنفاق جديد وتجديد قطارات السكة الحديد.. إنجازات وزارة النقل فى عهد الرئيس

كتب سيد الخلفاوى

نفذت وزارة النقل عددا كبيرا من الطرق والكباري تمثلت في المشروع القومى للطرق، وذلك على مدار السنوات الماضية، حيث كانت مشروعات النقل بمثابة "مشروعات قومية" تتقدم بشكل سريع في مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة، وكان للطرق والكباري نصيب الأسد في مشروعات التطوير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباها شرايين التنمية.

وشهد قطاع النقل تطويرا فى كافة المجالات، حيث شهد قطاع السكة الحديد تطويرا كبيرا في عهد الرئيس السيسي، ولمسه الركاب، حيث تم استيراد وتشغيل أكثر من 110 جرارات أمريكية من طراز "جينرال إلكتريك"، وكذلك حوالي 800 عربة قطارات روسية عادية ومكيفة، إضافة إلى 6 قطارات فاخرة من "تالجو" الإسبانية، فضلا عن إعادة تأهيل 172 جرارا، وتم الانتهاء من تأهيل 45 جرارا.

وتضم قائمة الإنجازات أيضا في قطاع النقل، مترو الأنفاق والجر الكهربي، حيث تم افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث بطول 11.52 كم وعدد 10 محطات، وكذلك 4 محطات بالمرحلة الثالثة، ومن المقرر تشغيل 6 محطات جديدة بنفس المرحلة خلال أيام.

وتم في عهد الرئيس السيسي تنفيذ افتتاح وتشغيل مشروع القطار الكهربائىLRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 103 كيلومترات وعدد 19 محطة.

كما تنفذ وزارة النقل مشروعي مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر وعدد 22 محطة، ومونوريل غرب النيل بطول 42 كيلومترا وعدد 12 محطة.

- مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – الهرم – الجيزة - عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة) بطول 42 كم، ومن المقرر تشغيلهما في أوائل عام 2024، وكذلك تم تنفيذ المحطة التبادلية بمحطة عدلي منصور ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة.