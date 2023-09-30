قافلة علاجية تخدم المرضى الآولى بالرعاية في 4 قرى بالغربية

الغربية محمد طارق

شاركت مديرية التضامن الاجتماع ى بمحافظة الغربية جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 84 مريض ومريضة بعدد 4 قرى وهم "قرية الرجبية بمركز السنطة، وقرية ميت المخلص بمركز زفتي، وقرية الهياتم بمركز المحلة الكبري، وقرية كفرعصام بمركز طنطا"وذلك بالتعأون مع المستشفى الجامعى بطنطا.

وأكد أحمد حمدى عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهإلى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضى غير القادرين فى تخصصات "العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن" فضلا عن عمل الاشاعات والتحاليل المطلوبه، موضحا أنه تم اجراء كافة ألفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضى ذهابا وعودة، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.