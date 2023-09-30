فريق طبى ينجح فى إنقاذ حياة طفلتين مصابتين بآلة حادة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نجح فريق طبي بمستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية في إنقاذ حالتين تم استقبالهما بجرح نافذ فى البطن. وأفاد بيان بأنه بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، خاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية وبإشراف وقيادة الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى، وأخصائي الجراحة العامة، لإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، والتي تم استقبالها بقسم الطوارئ بالمستشفى، متأثرة بجرح قطعي بالرقبة إثر دخول آلة حادة "منجل" نافذ بها، وتم على الفور التدخل السريع وإجراء عملية جراحية لها، لاستخراج الآلة الحادة دون تعرضها لأى مضاعفات تودي بحياتها.

كما تمكن الفريق الطبي من إنقاذ حالة عمرها 16 عاما والتى تم استقبالها إثر تعرضها لجرح نافذ بالبطن، وبعد المعاينة تبين خروج منديل البطن والأمعاء، وتم التدخل الفوري لإنقاذ الحالة، وتم حجزها تحت الملاحظة بقسم الجراحة العامة لتلقى العلاج لحين التعافى.