غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: خسرنا 450 مليار دولار خلال 2011

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها تصريحات الرئيس السيسى فى مؤتمر حكاية وطن..

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى فى مؤتمر حكاية وطن: ده اللى احنا عملناه وعندكم فرصة للتغيير فى الانتخابات اللى جاية.. الرئيس: خسرنا 450 مليار دولار خلال 2011.. حالة عدم الاستقرار قبل 2013 جابت البلد على الأرض.. وبقول للمصريين: «اصمدوا وحولوا الظروف القاسية إلى منحة.. مصر لم تستدين حتى سنة.. 70 وعاوزين نشوف بلدنا فى مكان تستحقه»

الرئيس السيسى: مستعد لدفع ثمن بناء مصر ولو كان حياتى.. لم نغامر بمصر والمصريين.. مشروع قناة السويس الجديدة استهدف تجميع المواطنين.. على قلب رجل واحد.. والأمة لا تُبنى إلا بالعمل والإصلاح فقط لا للإساءة أو التشكيك والهدم

رئيس الوزراء: الدولة حققت إنجازات فى 9 سنوات لم تحدث منذ عقود.. أنفقنا أكثر من 203 مليارات جنيه على أوجه الرعاية الاجتماعية.. وتكلفة العلاج على نفقة الدولة 87 مليار جنيه



وزير المالية: حلينا مشكلة المعاشات.. والرئيس السيسى وجه بتوفير مخزون سلعى يكفى 6 أشهر



وزيرة التخطيط: مصر قفزت 19 مركزا فى تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة.. ونستهدف نموا من 7 لـ8%





