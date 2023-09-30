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عمائم وجلابيب الطلاب تزين معاهد الأزهر بقنا في أول يوم دراسي.. صور

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:04 ص
عمائم وجلابيب الطلاب تزين معاهد الأزهر بقنا في أول يوم دراسي.. صور بدء الدراسة
قنا صابر سعيد

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زينت عمائم طلاب معهد بنين نجع حمادي بقنا أرض الطابور في أول أيام دراسة بالعام الدراسى الجديد فى المعهد، وسط انتظام الحضور والدراسة.
 
وشهدت معاهد الأزهر بقنا انتظام في حضور الطلاب باليوم الأول بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مع الالتزام بالزي الموحد وطابور الصباح.
 
وكان قد أعلن المعهد الأزهري عن بدء استقبال الطلاب منذ اليوم الأول لجميع الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي والأول والثاني والثالث الثانوي وذلك بكل معاهد منطقة قنا الأزهري.
 
طلاب معهد بنين نجع حمادي
طلاب معهد بنين نجع حمادي

طلاب معهد نجع حمادي بقنا
طلاب معهد نجع حمادي بقنا

طلاب نجع حمادي بقنا
طلاب نجع حمادي بقنا

مدارس قنا
مدارس قنا

معهد أزهري بقنا
معهد أزهري بقنا

معهد بنين نجع حمادي
معهد بنين نجع حمادي

 


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