ربع دستة أشرار يعترفون بالنصب على المواطنين وسرقتهم في المقطم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل وسائقين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين وسرقتهم، وذكروا أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عقب القبض عليهم، أنهم ينتحلون صفة رجال شرطة لارتكاب جرائمهم، وكشفوا تفاصيل سرقتهم توك توك من قائده، فاعترفوا أنهم استوقفوا السائق، وأوهموم أنهم رجال شرطة، واستولوا منه على التوك توك بحجة كونه مخالفا وفروا هاربين.

وأشار المتهمون، إلى استخدامهم سيارة في ممارسة نشاطهم، وإيهام الضحايا أنهم رجال شرطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم سيارة وتوك توك بمنطقة المقطم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة التوك توك من قائده، بعد إيهامه أنهم رجال شرطة.

تم التوصل لسائق التوك توك، ووجه اتهاما لأفراد التشكيل العصابي بسرقته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وباشرت النيابة التحقيق.