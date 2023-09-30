الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء: العلاج على نفقة الدولة كلف الدولة 87 مليار جنيه السبت، 30 سبتمبر 2023 12:12 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تكلفت 87 مليار جنيه خلال الـ 9 سنوات الماضية علاج على نفقة الدولة. جاء "ذلك خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي. مؤتمر حكاية وطن مؤتمرحكايه وطن حكايه_وطن إنجازات الدولة المصرية جلسات مؤتمر حكاية وطن موضوعات مؤتمر حكاية وطن أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن اجنده حكايه وطن فعاليات حكايه وطن فعاليات حكاية وطن الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية مشروعات الدولة المصرية التنمية الاقتصادية في مصر الرئيس السيسى أخبار مؤتمر حكاية وطن كلمة الرئيس السيسى أخبار الرئيس السيسى المشاركون في مؤتمر حكاية وطن حياة كريمة برنامج تكافل وكرامة القضاء على فيروس سى تعمير سيناء مشروعات الطرق مشروعات الموانئ المزارع السمكية الرمال السوداء تطوير التعليم التأمين الصحى الدعم محطات تحلية المياه القضاء على العشوائيات العلمين الجديدة اكتشافات البترول اكتشافات الغاز حكاية_وطن اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء: مشروع حياة كريمة كاف وحده كإنجاز يُشهد للرئيس السيسي السبت، 30 سبتمبر 2023 12:10 م رئيس الوزراء: مشروع حياة كريمة الأهم على الإطلاق فى مخطط التنمية السبت، 30 سبتمبر 2023 12:07 م مصطفى مدبولى: مصر كانت موصومة بفيرس c.. وخلال أيام نعلن خلوها من المرض السبت، 30 سبتمبر 2023 12:03 م رئيس الوزراء: كان لدينا 50 جامعة فى 2014 وأصبحنا اليوم 96 السبت، 30 سبتمبر 2023 12:03 م مدبولى: الدولة أنشأت 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه وتأهيل 4312 مدرسة السبت، 30 سبتمبر 2023 12:01 م مدبولى: مشروع الدلتا الجديدة مساحته 2 مليون فدان وهدفه زيادة الرقعة الزراعية السبت، 30 سبتمبر 2023 11:59 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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