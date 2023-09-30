رئيس الوزراء: العلاج على نفقة الدولة كلف الدولة 87 مليار جنيه

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تكلفت 87 مليار جنيه خلال الـ 9 سنوات الماضية علاج على نفقة الدولة.

جاء "ذلك خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي.