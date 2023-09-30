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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 30/9/2023 في مصر

السبت، 30 سبتمبر 2023 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 30/9/2023 في مصر حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحا على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 31

 

 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 العظمى 34

 

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 16 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 23 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 29

 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

 

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 40

 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 23 والعظمى 39

 

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 39

 

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 39

 

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 40

 

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 23 والعظمى 43

 

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 44

 

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 45

 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 45

 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 45

 

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 29 والعظمى 45


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