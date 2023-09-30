تشغيل نقاط الإسعاف بقرى مركز الحسينية وتدعيمها بأحدث السيارات فى الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أعلنت محافظة الشرقية ، دخول 7 نقاط إسعاف متطورة الخدمة ضمن مبادرة حياة كريمة، بعد تزويد تلك النقاط بسيارات إسعاف من أحدث الأنواع، والمجهزة للعمل كوحدة عناية مركزة، مدعمين بأطقم إسعافية علي قدر كبير من الكفاءة، وتم ربط تلك النقاط بغرفة العمليات المركزية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه دعمت نقاط إسعاف المتطورة، بقري بحر البقر، منشأة أبو عمر، الملاحة، سعود، الأخيوة ، صان الحجر، سماكين الغرب، بطاقة 9 سيارات مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية.

وأضاف أن نقاط إسعاف مجهزة للعمل كوحدة عناية مركزة، مدعمين بأطقم إسعافية علي قدر كبير من الكفاءة، وتم ربط تلك النقاط بغرفة العمليات المركزية، لمتابعة العمل أولا بأول، وضمان سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لأهالي تلك القرى.

أشار محافظ الشرقية، إلى أن مشروع حياة كريمة، أعطي قبلة الحياة لقرى مركز الحسينية وعددها 41 قرية والتي تشغل ثلث مساحة المحافظة، فتم تنفيذ حجم مشروعات ضخم، وصل إلى 919 مشروعا وصلت نسبة التنفيذ 83 %، فتم تسليم 613 مشروعا و دخولها الخدمة ويستفاد من خدماتها المواطنون من بينها المجمعات الحكومية التي تعمل بنظام الإلكتروني طبقا لمشروع القومي لتحول الرقمي، والمدارس، ومجمعات الزراعية والتضامن الاجتماعي، ونقاط الإسعاف، ومراكز طب الأسرة، لافتا أنه جار نهوى باقي المشروعات، كالغاز الطبيعي والكهرباء والطرق.