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تجارة القاهرة: استمرار فتح باب التقدم لمنح الدراسة ببرنامج العلوم الاكتوارية

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:39 م
تجارة القاهرة: استمرار فتح باب التقدم لمنح الدراسة ببرنامج العلوم الاكتوارية الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، استمرار فتح باب التقدم ببرنامج العلوم الاكتوارية بالكلية، وذلك لطلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب الشعبة الرياضية، موضحًا أن هذا البرنامج متاح فقط بكلية التجارة جامعة القاهرة.
 
وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات ل " اليوم السابع" أن كل طالب مرصود له 120 ألف جنيها قيمة المنحة للدراسة طوال ال 4 سنوات، من خلال شركات التأمين ، مؤكدا أن الهدف من البرنامج سد العجز فى هذا التخصص وايجاد خريجين على علم ببرنامج العلوم الاكتوارية، ويوفر فرص عمل للخريجين بمجرد التخرج.
 
وأشار عميد كلية التجارة إلى أن وظيفة خبير اكتوارى أصبحت وظيفة هامة ومطلوبة فى سوق العمل وبها ندره فى السوق المصرى، وأن هؤلاء الطلاب سيحظون باهتمام هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين وشركات التأمين أثناء الدراسة بما يمكنهم من الحصول على وظائف هامة بمجرد التخرج.
 
واستطرد الدكتور جمال شحاتة فى تصريحاته، أن معايير المفاضلة فى الاختيار للحصول على المنحة مجموع الثانوية العامة وإجادة اللغة الإنجليزية واجتياز امتحان رياضة واللغة وسيتم التواصل مع الكلية لمعرفة كيفية التقدم لهذه المنح.
 
 

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