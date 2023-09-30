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انطلاق الدراسة بالجامعات اليوم والفصل الدراسى الأول ينتهى 4 يناير

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:00 ص
انطلاق الدراسة بالجامعات اليوم والفصل الدراسى الأول ينتهى 4 يناير جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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ينطلق اليوم السبت العام الدراسى الجديد 2023 /2024 بالجامعات، حيث حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة، حيث يبدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهي في يونيو 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023/2024:
 
- يبدأ العام الجامعى السبت 30 سبتمبر 2023.
 
- تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.
 
- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
 
- تنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024.
 
- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.
 
- وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024.
 
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.
 
- تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

العام الدراسى

الخريطة الزمنية للعام الجامعى

خريطة العام الدراسى 2023

خريطة العام الجامعى

الفصل الدراسى الاول

اليوم السابع بلس



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