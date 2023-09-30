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المعهد القبطى الأرثوذكسى للمشورة يعلن فتح باب التقديم لدورة الشخصية السوية

السبت، 30 سبتمبر 2023 12:10 م
المعهد القبطى الأرثوذكسى للمشورة يعلن فتح باب التقديم لدورة الشخصية السوية فتح باب التقديم لدورة الشخصية السوية
كتب ــ محمد الأحمدى

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أعلن المعهد القبطي الأرثوذكسي  للمشورة بكنائس وسط القاهرة عن فتح باب التقديم لدورة الشخصية السوية بالحضور خلال الفترة من 2023/10/7 حتى2023/12/30.
 
وأعلن المعهد أن الحجز مفتوح يوميا من 2 ظهرا إلى 8 مساء عدا الجمعة، مؤكدا إتاحة الحجز أون لاين، أو عن طـريـق إرسـال رسـالـة بـهـا البيانات. 
 
ويأتى ذلك بصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ورئيس مجلس إدارة المعهد. 
 
 
فتح باب التقديم لدورة الشخصية السوية
فتح باب التقديم لدورة الشخصية السوية
 

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