اليوم السابع
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المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:24 ص
المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (69736) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (16562) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في تحرير (643) مخالفة السير بدون تراخيص، و(21) مخالفة موقف عشوائى، و(1371) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(5) مخالفات شروط التراخيص، و(3) مخالفات دراجات نارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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