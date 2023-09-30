"المحاسبات" يطالب "مصر الجديدة للإسكان" بتحصيل 420 مليون جنيه مستحقات عند العملاء

كتب هانى الحوتى

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات ، من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سرعة تحصيل متأخرات لدى العملاء عن (أراضي، ومباني، وإيجارات، وحوالات حق) بلغت 420.2 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023 بعضها مرحل من سنوات ومرفوع بشأنها دعاوى قضائية مازالت متداولة أمام الجهات القضائية، منها استمرار تراكم متأخرات شركة ماجيك دريمز (مستأجر كازينو الميريلاند) بلغ 167.4 مليون جنيه، إضافة إلى عدم تحصيل قيمة الشيكات المقدمة نظير ضريبة القيمة المضافة من شركة ماجيك دريمز والبالغة 10.7 مليون جنيه منها 3.6 مليون جنيه شيكات مرتدة، والباقي 7.1 مليون جنيه لم يتم إدراجهم ضمن حسابات الشركة.

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بمراعاة تأثر القوائم المالية للشركة بالتزام سداد 1.058 مليار جنيه لجهاز مدينة الشروق عن المساحة الزائدة بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 0.710 كيلو متر مربع، كما أوصى الجهاز بتأثر القوائم بالتعويضات المستحقة للشركة عن الأراضي المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة بالقرار الجمهوري رقم 305 لسنة 2017 من أرض هليوبوليس الجديدة وأرض القاهرة الجديدة.

كما أوصى الجهاز، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في 30 يونيو عام 2023، بالالتزام بمعيار المحاسبة المصري في إعادة تقييم الاستثمارات المالية لها بشركة النصر للتطوير العقاري البالغة 24 مليون جنيه بالقيمة العادلة في تاريخ القوائم المالية بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بتخفيض مخزون الإنتاج غير التام يتضمن 28.416 مليون جنيه تكلفة مساحة الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من أرض هليوبوليس والبالغ مساحتها 204.5 ألف متر مربع رغم صدور القرار الجمهوري رقم 305 لسنة 2017 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، لما لذلك من آثار على تكلفة المخزون وتكلفة المبيعات.

أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة إدراج حساب المخزون لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بحق انتفاع لقطعتي أرض بمساحتي 7850 متر مربع و6 آلاف متر مربع بمدينة هليوبوليس الجديدة ويتصل بما سبق أن الأرض البالغة 6 آلاف متر مربع قامت الشركة بشرائها بمبلغ 4 ملايين جنيه بتاريخ 13 أغسطس عام 2017.