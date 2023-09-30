اليوم السابع
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السبت، 30 سبتمبر 2023 12:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السيطرة على تسرب غاز بمحطة تمويل بالفيوم دون إصابات

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:24 ص
السيطرة على تسرب غاز بمحطة تمويل بالفيوم دون إصابات محطة غاز - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي تسرب غاز وقع بمحطة تمويل مواد بترولية بطريق قرية منشأة عبد الله بمحافظة الفيوم، ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع تسرب غاز بمحطة تمويل المواد البترولية بأول طريق منشأة عبد الله ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والاسعاف الي مكان المحطة وتم السيطرة علي التسرب دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الحماية المدنية بالفيوم

تسرب الغاز

الفيوم

محافظة الفيوم



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