السيطرة على تسرب غاز بمحطة تمويل بالفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي تسرب غاز وقع بمحطة تمويل مواد بترولية بطريق قرية منشأة عبد الله بمحافظة الفيوم، ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.