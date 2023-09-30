اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 05:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي لوزيرى التخطيط والمالية: كان فيه حوار وطني كنت أتمنى مشاركتكما به

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:14 م
الرئيس السيسي لوزيرى التخطيط والمالية: كان فيه حوار وطني كنت أتمنى مشاركتكما به الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: الدول ما بتجيش كده، النماذج الموجودة كلها تضحيات كوريا سنغافورة والصين، مش بس الناس بتعانى تضحيات بالعمل الناس بتعمل ولا تأخذ شيئا.
 
ووجه حديثه لوزير المالية ووزيرة التخطيط: أنا أتصور أنكم محتاجين تتكلموا كتير مع الناس وكنت أتمنى مشاركتكم في الحوار الوطنى أكثر من كده بكثير، ومساهمتكم في الكلام تكون أكتر من كده بكتير، نستفيد من الرؤى والتوجيهات، والدكتور أحمد جلال كان بيتكلم عن أسلوب علاج وحل المسألة وإحنا محتاجين الكلام ده مش ترف ولا مجاملة احنا محتاجين نسمع بعض ونتكلم مع بعض بجد.
 
علشان كده قولت ياريت يكونوا معانا لأن التليفزيون مش كل حاجة تسمعوا الكلام ده وتعرفوا 2011 عملت في بلدكم إيه، و2013 عملت في بلدكم ايه والجهل عمل في بلدكم ايه، والله كنت بقولهم يا جماعة البلد دى هتضيع كده محدش يعمل في بلده كده خلوا الناس تنزل تشوف شغلها محدش يعين مليون ونصف في الجهاز الإدارى للدولة وتزود المرتبات، بلد المؤشر بتاعها بقاله 43 سنة كده وتعمل فيها كده، ويقولك إحنا هنحكم بالله ياه بالله ده محدش يحكم بالله إلا أما يكون في السماء ده لو يعرف ربنا فعلا.

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: لازم نعرف الناس الوضع الاقتصادى.. والدولة تدخلت لحل الأزمة

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:03 م

الرئيس السيسي للمصريين: اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:58 م

الرئيس السيسى: "مستعد أتكبد ثمن بناء مصر حتى وإن كان موتي"

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:58 م

الرئيس السيسي: حالة عدم الاستقرار قبل 2013 جابت البلد على الأرض

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:51 م

الرئيس السيسى لأهل الشر: في 2011 كنت لايص لا عارف تجيب بنزين ولا قمح

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة