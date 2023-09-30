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الرئيس السيسى: "إحنا بنصلح مسار صعب قوى.. وكل ما تصمدوا الأزمات هتعدى"

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:17 م
الرئيس السيسى: "إحنا بنصلح مسار صعب قوى.. وكل ما تصمدوا الأزمات هتعدى" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،: إحنا بنصلح مسار مش هقول إحنا مش مسؤولين عنه.. لا مسار صعب قوي.. مسار السياسات التي تستهدف الاستمرار.. يعني يبقا قاعد هنا على طول يعني؟ .. لا والله اللى إحنا بنعمله لا يتناسب مع هذه السياسات خالص".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023،: عاوزين تعيشوا في أي دولة ؟.. ده اللى بيربي وعنده أسرة فيها 2 و3 وعاوز يجوزهم بيتحمل ويعاني وبيعمل جمعيات علشان يربيهم.. أنا بتكلم على الناس البسيطة.. عاوزين تخلوا مصر تبقا دولة ذات شأن كده يعني؟.
 
وتابع الرئيس السيسي: "هو إحنا فيه مغامرة واحدة دخلنا بيكم فيها؟ .. بتعتبروا التنمية مؤامرة .. والبناء مؤامرة والإصلاح مغامرة.. متختزلوش القضية بتاع بلدنا وما تفرجوش الناس علينا .. اصمدوا وحولوا الظروف القاسية اللى إحنا فيها إلى منحة .. وكل ما تصمدوا كل ما هتعدي زي ما عدت الكوفيد".
 
 

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