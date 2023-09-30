الداخلية توزع أدوات مدرسية على أبناء النزلاء بمراكز الاصلاح والتأهيل.. صور

كتب محمود عبد الراضي

أقامت وزارة الداخلية إحتفالية بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان لعدد من النزلاء وأسرهم ، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية (حقائب – مستلزمات مدرسية – بطاطين – مواد غذائية) لعدد من أسر النزلاء فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى لهم وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم وبمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.

وإيماناً من وزارة الداخلية بالإستمرار فى الإرتقاء والنهوض بالناحية التثقيفية للنزلاء بما يسهم فى تهذيب مداركهم، نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ندوة تثقيفية لعدد من النزلاء بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.. حاضر خلالها رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس) وتناول عدد من الموضوعات خلال إنعقاد الندوة جاء أهمها (قدرة النزيل على التكيف مع المجتمع عقب إنتهاء مدة العقوبة) بالإضافة إلى مشاكل الأمراض النفسية وطرق علاجها، وإختتمت الندوة بمناقشة عدد من النزلاء والإجابة على إستفساراتهم.

لاقت تلك المبادرة إستحساناً ومردوداً إيجابياً من النزلاء وأسرهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم فى إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة.