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الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة بمناطق شمال البلاد

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:45 م
الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة بمناطق شمال البلاد الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية أشارت إلى تقدم الغطاء السحابي الكثيف ليغطي مناطق من القطاع الشرقي للبلاد والذي يتساقط معه أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية لكنها تضفي أجواء لطيفة.
 
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، سيشهد الطقس انخفاضاً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3 درجة مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تكون معها الأجواء خريفية بامتياز.
 
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا، انخفاضاً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4 درجة مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.
 
 
 
 

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