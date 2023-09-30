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الأرصاد: استمرار الغطاء السحابى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:04 م
الأرصاد: استمرار الغطاء السحابى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة، مؤكدة استمرار هذه الأجواء خلال الأيام القادمة. 
 
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غد الأحد، انخفاضاً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4 درجات مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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