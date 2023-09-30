اعترافات لص المدارس والمساكن فى أكتوبر: بسرق بأسلوب التسلق

كتب سليم على

أدلى حداد أمام النيابة العامة ، باعترافات تفصيلية تفيد بقيامه بسرقة المساكن والمدارس في منطقتى حدائق أكتوبر والشيخ زايد بأسلوب التسلق.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه يخطط لسرقة المدارس والمنازل عن طريق مراقبتها، وينفذ عملية السرقة فى الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب المارة بالطرق، وسرقتها بأسلوب التسلق وبيع المسروقات لدى عميلهم سئ السمعه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مدير وشريك مدرسة - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة مكتب الحسابات بالمدرسة.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (حداد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة والدلوف للمكتب محل البلاغ عن طريق الشباك الألوميتال وكسر الخزينة بإستخدام (صاروخ كهربائى - أجنة حديدية - عتلة حديدية) ، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه والأدوات المستخدمة، وبتطوير مناقشته أرشد عن مبلغ مالى قام بسرقته من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب التسلق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.