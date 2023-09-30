اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين موسم الدراسة

السبت، 30 سبتمبر 2023 06:00 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين موسم الدراسة حملات أمنية - أرشيفية

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تعزز قوات الشرطة اليوم السبت، من تواجدها بمحيط المدارس، لتأمين دخول وخروج الطلاب منها، مع تأمين المسارات والطرق المؤدية إليها.
 
وحرصت أجهزة الأمن على تواجد تمركزات أمنية بمحيط المدارس، وربطها بأقوال أمنية متحركة على مدار اليوم، فضلاً عن التنسيق المستمر بين مأمورى أقسام ومراكز الشرطة ومسئولى المدارس لتلقى أية بلاغات وسرعة التعامل معها.
 
وتشارك الشرطة النسائية فى عملية التأمين، ومكافحة جرائم التحرش ومضايقات الفتيات، لاسيما بمحيط مدارس البنات.
 
وتعزز قوات الشرطة من إجراءاتها فى وقت الذروة لمنع التكدسات المرورية خاصة أثناء دخول وخروج الطلاب من المدارس.

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