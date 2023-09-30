ارتفاع عدد المصابين فى انهيار جزئى لعقار كرداسة لـ 3 أشخاص

كتب بهجت أبو ضيف

وصل عدد المصابين في حادث انهيار جزئي لعقار بكرداسة إلى 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأجرى رجال المباحث معاينة للعقار، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب لجنة مختصة لمعاينة العقار.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين حدوث انهيار جزئي داخل عقار عبارة عن سقوط سقف شقة سكنية مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام، والاستماع لأقوال مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.