االنيابة تأمر بتشريح جثة فتاة عثر عليها بعد يومين من تغيبها فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت نيابة الإبراهيمية العامة بمحافظة الشرقية ، برئاسة أحمد سعفان مدير النيابة، انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان طفلة عثر على جثتها بعد يومان من تغيبها عن منزل أسرتها في قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية، وذلك لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والآداة المستخدمة في إحداثها وبيان عما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في وفاتها وبيان تاريخ الوفاة، مع أخذ عينة من قليمات أظافر المتوفاة لفحصها وبيان مدى احتوائها على آثار حيوية لأشخاص آخرين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وتحديد هوية مرتكبها وضبطه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على فتاة تدعى رنا ع ع، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، مقيمة بقرية الحلوات، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الفتاة متغيبة عن منزل أسرتها منذ مساء الأربعاء الماضي، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2161 إداري مركز شرطة افبراهيمية لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والآداة المستخدمة في إحداثها وبيان عما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في وفاتها وبيان وتاريخ الوفاة مع أخذ عينة من قليمات أظافر المتوفاة لفحصها وبيان مدى احتوائها على آثار حيوية لأشخاص آخرين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وتحديد هوية مرتكبها وضبطه.