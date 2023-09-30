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إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة بـ175 مليار جنيه.. تفاصيل

السبت، 30 سبتمبر 2023 06:02 م
إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة بـ175 مليار جنيه.. تفاصيل مشروعات الطرق
كتب ـ سيد الخلفاوى

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نفذت وزارة النقل المشروع القومي للطرق، حيث تم وضع مخطط كامل لرفع كفاءة الطرق، حيث شمل المشروع القومي للطرق إنشاء 7000 كم بتكلفة تتخطى 175 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم منها، وجار العمل في 1200 كم إلى جانب العمل على تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجارٍ العمل في 2200 كم.
 
ومن أبزر مشروعات الطرق التي تم الانتهاء منها ما يلي: 
  • طريق الجلالة بطول 82 كم بتكلفة 4.5 مليارات جنيه.
  • إنشاء طريق القاهرة - السويس بتكلفة 1.2 مليار جنيه. 
  • إنشاء الطريق المزدوج طنطا / السنطة /زفتي (المرحلة الأولى بطول 11 كم وتكلفة 475 مليون جنيه). 
  • القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم بتكلفة تصل إلى 8.1 مليارات جنيه. 
  • تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم بتكلفة وصلت إلى 7.6 مليارات جنيه. 
  • تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكيلو 109 طريق السويس، بطول 24 كم وتكلفة تصل إلى 859 مليون جنيه. 
  • تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290كم وبتكلفة 10.4 مليارات جنيه.
  • تطوير وازدواج طريق أسيوط سوهاج) شرق النيل بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1.35 مليار جنيه.
  • إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ / دسوق (المرحلة الأولى بطول 10 كم وتكلفة مليار جنيه.
  • تطوير وازدواج طريق سفاجا / مرسى علم) بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه.
  • تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر / (الواحات) بطول 283 كم وتكلفة 2.2 مليار جنيه.
  • تطوير وازدواج (طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي) بطول 108كم وتكلفة مليار جنيه. 
  • تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرحلة الأولى بطول 76 كم وتكلفة 11.2 مليار جنيه) 
  • تطوير طريق المعاهدة السويس / الإسماعيلية بطول 80 كم وتكلفة 2.2 مليار جنيه.
  • ازدواج طريق المنصورة / دمياط الشرقي (المرحلة الثانية من محور طلخا حتى محور شربين بطول 12كم وتكلفة 600 مليون جنيه).
 
 

قطاع الطرق

تطوير الطرق

الطرق

النقل

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