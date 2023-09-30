إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة بـ175 مليار جنيه.. تفاصيل

كتب ـ سيد الخلفاوى

نفذت وزارة النقل المشروع القومي للطرق، حيث تم وضع مخطط كامل لرفع كفاءة الطرق، حيث شمل المشروع القومي للطرق إنشاء 7000 كم بتكلفة تتخطى 175 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم منها، وجار العمل في 1200 كم إلى جانب العمل على تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجارٍ العمل في 2200 كم.

ومن أبزر مشروعات الطرق التي تم الانتهاء منها ما يلي: